Экс-форвард сборной — об интеграции с Россией: это брак по принуждению
Экс-форвард футбольной сборной Беларуси и клуба БАТЭ Виталий Кутузов в соцсетях высказался о возможной интеграции Беларуси и России.
Виталий Кутузов / Instagram.com
"Как вы относитесь к суверенитету и интеграции с РФ?" — спросили у спортсмена в Инстаграме.
"Брак по принуждению — это очень несчастная история, а если в семье еще появляются дети, то они становятся заложниками этих отношений. Нужен ли нам этот брак? Не знаю", — ответил Кутузов.
В начале августа сообщалось, пишет Еврорадио, будто власти Беларуси и России пока что отказались от политической интеграции в Союзном государстве по инициативе российского президента Владимира Путина.
12:20 16/08/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение