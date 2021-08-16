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Экс-форвард сборной — об интеграции с Россией: это брак по принуждению

Экс-форвард футбольной сборной Беларуси и клуба БАТЭ Виталий Кутузов в соцсетях высказался о возможной интеграции Беларуси и России.

Виталий Кутузов / Instagram.com

"Как вы относитесь к суверенитету и интеграции с РФ?" — спросили у спортсмена в Инстаграме.

"Брак по принуждению — это очень несчастная история, а если в семье еще появляются дети, то они становятся заложниками этих отношений. Нужен ли нам этот брак? Не знаю", — ответил Кутузов.

В начале августа сообщалось, пишет Еврорадио, будто власти Беларуси и России пока что отказались от политической интеграции в Союзном государстве по инициативе российского президента Владимира Путина.
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