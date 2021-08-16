Флаг Международного паралимпийского комитета. (Фото: Alexandre Loureiro/Getty Images)





Член сборной Грузии по дзюдо, который приехал в Токио для участия в Паралимпийских играх, избил охранника отеля в японской столице. Об этом сообщает агентство Kyodo.





Отмечается, пишет fine-news.ru, что паралимпиец толкнул сотрудника охраны, которому около 60 лет, в результате чего тот сломал ребро. Имя грузинского атлета не сообщается.





Паралимпиец находился в гостинице на карантине после того, как один из членов национальной команды сдал положительный тест на коронавирус. По данным источника, конфликт возник из-за того, что охранник попросил не шуметь нескольких грузинских спортсменов, которые распивали спиртные напитки.





Теперь ожидается, что грузинский паралимпиец не сможет принять участие в Играх и будет отправлен на родину.





Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября.







