Грузинский паралимпиец сломал ребро охраннику гостиницы в Токио
Конфликт возник из-за того, что сотрудник отеля попросил не шуметь нескольких грузинских спортсменов, которые распивали спиртные напитки
Флаг Международного паралимпийского комитета. (Фото: Alexandre Loureiro/Getty Images)
Член сборной Грузии по дзюдо, который приехал в Токио для участия в Паралимпийских играх, избил охранника отеля в японской столице. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Отмечается, пишет fine-news.ru, что паралимпиец толкнул сотрудника охраны, которому около 60 лет, в результате чего тот сломал ребро. Имя грузинского атлета не сообщается.
Паралимпиец находился в гостинице на карантине после того, как один из членов национальной команды сдал положительный тест на коронавирус. По данным источника, конфликт возник из-за того, что охранник попросил не шуметь нескольких грузинских спортсменов, которые распивали спиртные напитки.
Теперь ожидается, что грузинский паралимпиец не сможет принять участие в Играх и будет отправлен на родину.
Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября.
Источник: Иван Витченко
11:46 16/08/2021
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