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Грузинский паралимпиец сломал ребро охраннику гостиницы в Токио

Конфликт возник из-за того, что сотрудник отеля попросил не шуметь нескольких грузинских спортсменов, которые распивали спиртные напитки

Флаг Международного паралимпийского комитета. (Фото: Alexandre Loureiro/Getty Images)

Член сборной Грузии по дзюдо, который приехал в Токио для участия в Паралимпийских играх, избил охранника отеля в японской столице. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, пишет fine-news.ru, что паралимпиец толкнул сотрудника охраны, которому около 60 лет, в результате чего тот сломал ребро. Имя грузинского атлета не сообщается.

Паралимпиец находился в гостинице на карантине после того, как один из членов национальной команды сдал положительный тест на коронавирус. По данным источника, конфликт возник из-за того, что охранник попросил не шуметь нескольких грузинских спортсменов, которые распивали спиртные напитки.

Теперь ожидается, что грузинский паралимпиец не сможет принять участие в Играх и будет отправлен на родину.

Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября.
Источник: Иван Витченко
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