+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Карате исключили из программы Олимпиады-2024

Вместо этого список пополнился брейкдансом.

Международный олимпийский комитет утвердил список видов спорта, которые будут представлены на Олимпиаде 2024 года.

В списке, обнародованном на официальном сайте Оргкомитета Олимпийских игр в Париже-2024, отсутвует карате.

Кроме того, в программе Игр опять не будет бейсбола и софтбола. Зато появится другой новый вид спорта – брейкданс.

Олимпиада в Париже должна пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Источник: isport.ua
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]