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Двукратная чемпионка Паралимпиады по велоспорту поймана на стероидах

15-кратная чемпионка США по велокроссу Кэти Комптон завершила карьеру после того, как получила четырехлетнюю дисквалификацию за анаболики.

Антидопинговое агентство США вычислило нарушение Комптон довольно сложным способом — сначала были обнаружены странности в биопаспорте 42-летней спортсменки, а затем — перепроверена альтернативным методом ее старая проба, которая в сентябре прошлого года была признана отрицательной. 

Повторный тест дал положительный результат на анаболический андрогенный стероид.

Комптон — одна из самых уважаемых персон в американском велокроссе. Она является призером пяти чемпионатов мира, и за свою карьеру с 2004 года выиграла более 130 гонок. 

До прихода в велокросс Кэти помогала слепой паралимпийской велосипедистке Кариссе Витсель — на тандеме они вместе завоевали два золота Игр-2004 в Афинах. Сейчас Кэти пыталась доказать, что она невиновна, а метод USADA некорректен, но в итоге была вынуждена согласиться с наказанием.
Источник: sport-express.ru
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