Антидопинговое агентство США вычислило нарушение Комптон довольно сложным способом — сначала были обнаружены странности в биопаспорте 42-летней спортсменки, а затем — перепроверена альтернативным методом ее старая проба, которая в сентябре прошлого года была признана отрицательной.





Повторный тест дал положительный результат на анаболический андрогенный стероид.





Комптон — одна из самых уважаемых персон в американском велокроссе. Она является призером пяти чемпионатов мира, и за свою карьеру с 2004 года выиграла более 130 гонок.





До прихода в велокросс Кэти помогала слепой паралимпийской велосипедистке Кариссе Витсель — на тандеме они вместе завоевали два золота Игр-2004 в Афинах. Сейчас Кэти пыталась доказать, что она невиновна, а метод USADA некорректен, но в итоге была вынуждена согласиться с наказанием.