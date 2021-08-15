Соболенко проиграла в полуфинале турнира в Монреале
Белорусская теннисистка Арина Соболенко потерпела поражение от чешки Каролины Плишковой на турнире в Монреале.
Матч длился 1 час и 23 минуты и завершился победой чешской теннисистки – 6:3, 6:4. Соболенко занимает 3-е место в списке лучших теннисисток планеты, Плишкова – 6-е.
Как сообщалось, ранее в четвертьфинале Соболенко обыграла другую белорусскую спортсменку, Викторию Азаренко.
Источник: interfax.by
11:28 15/08/2021
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