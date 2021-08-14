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Рафаэль Варан стал игроком "Манчестер Юнайтед"

Французский защитник Рафаэль Варан заключил контракт с "Манчестер Юнайтед", сообщается на официальном сайте английской команды.


Контракт 28-летнего футболиста с манкунианцами рассчитан до июня 2025 года, передает ru.oxu.az со ссылкой на "Чемпионат".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" объявил о переходе Рафаэля Варана еще в конце июля. Накануне французский футболист прошел медицинский осмотр перед заключением контракта с клубом.

Варан защищал цвета "Реала" с 2011 года, а до этого выступал за "Ланс", воспитанником которого является. В минувшем сезоне Рафаэль принял участие в 31 матче испанской Примеры, забил два гола и получил две желтые карточки. В составе "Реала" Варан трижды стал чемпионом Испании, завоевал Кубок и три Суперкубка страны, а также четырежды выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира и стал обладателем трех Суперкубков УЕФА.
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