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Испанский футбольный клуб "Барселона" должен выплатить бывшему нападающему Лионелю Месси 52 миллиона евро, пишет Sputnik со ссылкой на Sport.es.





По информации источника, эти деньги соответствуют отложенной зарплате футболиста, которая была согласована во время пандемии коронавируса.





Экс-президент "сине-гранатовых" Хосеп Мария Бартомеу договорился со всеми игроками команды об отсрочке платежей.





"Барса" готова отдать Месси долг до конца 2022 года. В настоящее время стороны договариваются об условиях выплат.





Месси перешел во французский ПСЖ на правах свободного агента. Контракт с 34-летним нападающим рассчитан на два года с возможностью продления еще на один сезон.





В составе парижан, по информации СМИ, форвард дебютирует не раньше конца августа. Вероятно, он сможет выйти на поле 29 августа в матче против "Реймса".