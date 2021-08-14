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"Юность" переиграла "Гомель" и вышла в финал Кубка Салея

"Юность" пробилась в финал Кубка Салея. В матче 1/2 финала минчане обыграли "Гомель" — 3:1.




Юность — Гомель — 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
Шайбы: 1:0 — Демагин (Антонов, Гайнетдинов, 8.37 — бол.). 2:0 — Пальчик (Дугин, 41.36 — бол.). 2:1 — Ревенко (Карабанов, 48.33). 3:1 — Гейнетдинов (55.39).

Во втором полуфинале минское "Динамо" сыграет с "Шахтером". Начало поединка на "Чижовка-Арене" — в 16.30, пишет Прессбол.


 
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