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"Челси" отказался от Левандовского

"Синих" смутил возраст польского нападающего - через неделю ему исполнится 33 года.

Польский футболист Роберт Левандовски. © AFP 2021 / CHRISTOF STACHE

Английский футбольный клуб "Челси" (Лондон) не стал подписывать польского форварда Роберта Левандовского, пишет журналист Bild Кристиан Фальк.

Руководство мюнхенской "Баварии" готово было расстаться с поляков за 80 миллионов евро. Агент Левандовского Пинхас Захави почти организовал переход футболиста в "Челси", но "синие" в последний момент отказались принимать предложение, сообщает Sputnik.

По информации источника, лондонцы отказались от трансфера из-за возраста Левандовского – 21 августа нападающему исполнится 33 года.

Вместо поляка "Челси" заключил контракт с 28-летним бельгийцем Ромелу Лукаку, отдав за него 115 миллионов евро.

Контракт Левандовского с "Баварией" истекает 30 июня 2023 года. Предполагается, что футболист пробудет в клубе до окончания срока его действия.
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