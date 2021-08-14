Польский футболист Роберт Левандовски. © AFP 2021 / CHRISTOF STACHE





Английский футбольный клуб "Челси" (Лондон) не стал подписывать польского форварда Роберта Левандовского, пишет журналист Bild Кристиан Фальк.





Руководство мюнхенской "Баварии" готово было расстаться с поляков за 80 миллионов евро. Агент Левандовского Пинхас Захави почти организовал переход футболиста в "Челси", но "синие" в последний момент отказались принимать предложение, сообщает Sputnik.





По информации источника, лондонцы отказались от трансфера из-за возраста Левандовского – 21 августа нападающему исполнится 33 года.





Вместо поляка "Челси" заключил контракт с 28-летним бельгийцем Ромелу Лукаку, отдав за него 115 миллионов евро.





Контракт Левандовского с "Баварией" истекает 30 июня 2023 года. Предполагается, что футболист пробудет в клубе до окончания срока его действия.