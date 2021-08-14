Плишкова о Соболенко: «Я знаю, что нужно делать, чтобы ее победить»
Сегодня теннисистки поспорят за выход в финал турнира в Монреале.
Каролина Плишкова, фото: Getty Images
Чешская теннисистка Каролина Плишкова поделилась ожиданиями от полуфинала турнира в Монреале, где ей предстоит сыграть с белоруской Ариной Соболенко.
«Мы не так давно играли на Уимблдоне, поэтому я знаю, чего ожидать. Я знаю, что нужно делать, чтобы ее победить — или хотя бы побороться. Посмотрим, получится ли у меня это сделать», — заявила Плишкова.
Напомним, пишет Спортарена, на Уимблдоне Соболенко Плишковой уступила.
Полуфинальный матч турнира в Монреале стартует сегодня, 14 августа, в 20:00 по белорусскому времени.
Турнир в Монреале относится к категории WTA 1000. Призовой фонд — 1 835 490 долларов.
Источник: Ирина Т.
12:12 14/08/2021
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