







Каролина Плишкова, фото: Getty Images





Чешская теннисистка Каролина Плишкова поделилась ожиданиями от полуфинала турнира в Монреале, где ей предстоит сыграть с белоруской Ариной Соболенко.





«Мы не так давно играли на Уимблдоне, поэтому я знаю, чего ожидать. Я знаю, что нужно делать, чтобы ее победить — или хотя бы побороться. Посмотрим, получится ли у меня это сделать», — заявила Плишкова.





Напомним, пишет Спортарена, на Уимблдоне Соболенко Плишковой уступила.





Полуфинальный матч турнира в Монреале стартует сегодня, 14 августа, в 20:00 по белорусскому времени.





Турнир в Монреале относится к категории WTA 1000. Призовой фонд — 1 835 490 долларов.