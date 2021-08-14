+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Плишкова о Соболенко: «Я знаю, что нужно делать, чтобы ее победить»

Сегодня теннисистки поспорят за выход в финал турнира в Монреале.



Каролина Плишкова, фото: Getty Images

Чешская теннисистка Каролина Плишкова поделилась ожиданиями от полуфинала турнира в Монреале, где ей предстоит сыграть с белоруской Ариной Соболенко.

«Мы не так давно играли на Уимблдоне, поэтому я знаю, чего ожидать. Я знаю, что нужно делать, чтобы ее победить — или хотя бы побороться. Посмотрим, получится ли у меня это сделать», — заявила Плишкова.

Напомним, пишет Спортарена, на Уимблдоне Соболенко Плишковой уступила.

Полуфинальный матч турнира в Монреале стартует сегодня, 14 августа, в 20:00 по белорусскому времени.

Турнир в Монреале относится к категории WTA 1000. Призовой фонд — 1 835 490 долларов.
Источник: Ирина Т.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]