



Об этом сообщает Get French Football News со ссылкой на L'Equipe, передает "Чемпионат".





Как отмечает источник, пишет ru.oxu.az, на данный момент руководство мадридского "Реала" лишь рассматривает и оценивает возможность этого громкого подписания. Сейчас в пользу "Королевского клуба" могут сыграть два фактора - это подходящее к окончанию действующее соглашение Мбаппе с ПСЖ и тот факт, что после подписания Лионеля Месси клубу из столицы Франции просто необходимо совершить некоторые продажи, чтобы сбалансировать платежную ведомость.





Отсутствие расходов и возможные продажи Мартина Эдегора и Мариано Диаса могут позволить "Реалу" предложить за Мбаппе около 150 млн евро. В любом случае "Реал" рассчитывает заложить фундамент в переговорах по Мбаппе на будущий переход игрока следующим летом, намечая Килиана как одну из главных звезд своего проекта.





Напомним, в минувшем сезоне Лиги 1 Килиан Мбаппе забил 27 голов и отдал семь результативных передач в 31 матче чемпионата. На чемпионате Европы Мбаппе принял участие в четырех играх и отметился одним ассистом.