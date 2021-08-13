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"Белорусское дерби": Соболенко победила Азаренко и вышла в 1/2 финала в Монреале

Белоруска Арина Соболенко (3) пробилась в полуфинал турнира ВТА-1000 в Монреале. В матче 1/4 финала Соболенко обыграла нашу соотечественницу Викторию Азаренко (15).



Арина Соболенко (Беларусь, 3) — Виктория Азаренко (Беларусь, 15) — 6:2, 6:4

Отметим, что за свою профессиональную карьеру Азаренко и Соболенко встречались на корте четыре раза. Счет в противостоянии белорусок 3:1 в пользу Соболенко.

В полуфинале Соболенко сыграет с победительницей пары Каролина Плишкова – Сара Соррибес-Тормо, пишет Прессбол.
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