







Арина Соболенко (Беларусь, 3) — Виктория Азаренко (Беларусь, 15) — 6:2, 6:4





Отметим, что за свою профессиональную карьеру Азаренко и Соболенко встречались на корте четыре раза. Счет в противостоянии белорусок 3:1 в пользу Соболенко.





В полуфинале Соболенко сыграет с победительницей пары Каролина Плишкова – Сара Соррибес-Тормо, пишет Прессбол.











