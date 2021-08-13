Салфетку продадут за миллион долларов/ фото: comments.ua





Аргентинец покинул свой клуб и перешел во французский "Пари Сен-Жермен". Во время своей прощальной речи на "родном" стадионе "Камп Ноу" он расплакался. В это время жена спортсмена подала ему бумажную салфетку, которой тот вытирал слезы.





Отмечается, пишут Подробности, что оставшуюся лежать на трибуне после выступления мокрую от слез салфетку, продадут любому желающему, который согласиться выложить за нее миллион долларов.











