



"Агент игрока Алеша Пилко в своем твиттере сообщил, что достиг соглашения с будущим клубом Маттиаса. От себя добавим, что этот клуб — минское "Динамо".





О переходе шведа в стан "зубров" заговорили еще в мае, но только теперь стороны смогли урегулировать все нюансы контракта", — говорится в сообщении.





Предыдущий сезон форвард играл за "Витязь". В 54 матчах регулярного чемпионата он отметился 35 (17+18) очками. До КХЛ игрок выступал в Швейцарии, Швеции и Северной Америке (120 матчей в НХЛ), отмечает Прессбол со ссылкой на belarushockey.com.







