"Готовятся заявки, несколько городов. Точно совершенно Питер (Санкт-Петербург — Прим. Ред.), Казань, по-моему. Сейчас просто не вспомню", — сказал Лавров на встрече с победителями и призерами Олимпийских игр.





Как отметил Лавров, решение о проведении Игр принимает не МИД, соответствующие процедуры есть в правительстве России.



