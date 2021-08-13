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Россия хочет провести Олимпийские игры в 2036 году

Россия рассматривает возможность проведения на своей территории летних Олимпийских игр в 2036 году, сейчас готовятся заявки от нескольких городов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Готовятся заявки, несколько городов. Точно совершенно Питер (Санкт-Петербург — Прим. Ред.), Казань, по-моему. Сейчас просто не вспомню", — сказал Лавров на встрече с победителями и призерами Олимпийских игр.

Как отметил Лавров, решение о проведении Игр принимает не МИД, соответствующие процедуры есть в правительстве России.

Россия обладает всеми необходимыми ресурсами для проведения Олимпийских игр в 2036 году, конкуренция среди российских городов за право принять их в случае такого решения будет жесткой, сказал ранее РИА Новости министр спорта Олег Матыцин.
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