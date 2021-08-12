



По случаю 20-летия чемпионки Олимпиады в Токио в ее родном городе устроили праздник. Мэр городка Нагоя Такаси Кавамура во время торжественной церемонии несколько переусердствовал, пишет 1reg.by. Он снял маску, примерил на себе золотую медаль спортсменки, не удержался и попробовал «олимпийское золото на зуб», пишет издание Vice.





Все это, конечно же, в прямом эфире по местным каналам ТВ. Реакция последовала незамедлительно, и чиновника обвинили в игнорировании ограничений, связанных с Covid-19, и «отсутствии уважения».





Официальные представители НОК Японии заявили, что обменяют медаль Гото на новую.