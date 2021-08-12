







Как сообщает ru.oxu.az со ссылкой на "Чемпионат" со ссылкой на AS, в парижском клубе смирились с тем, что Килиан Мбаппе не станет продлевать контракт, истекающий следующим летом. Тем не менее 22-летнего футболиста не отпустят в нынешнее трансферное окно, поскольку это не вопрос денег. Ожидается, что через год Килиан присоединится к мадридскому "Реалу" на правах свободного агента.





На место Мбаппе глава ПСЖ намерен заполучить Криштиану Роналду, у которого к тому моменту закончится соглашение с "Ювентусом". 36-летний португалец также перейдет в команду бесплатно, если не считать подъемные и агентские выплаты.