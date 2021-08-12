







Шериф является воспитанником "Атлетика" из Аджаме. В 2019 году футболист перешёл в клуб "Сан-Педро" из одноименного города, выступающем в Лиге 1, являющейся сильнейшим дивизионом страны. Жимо играл за это клуб на протяжении последних трех сезонов, став в 2021 году вместе со своей командой серебряным призёром чемпионата Кот-д'Ивуара, пишет Прессбол.





С 2013 года Жимо привлекался к играм молодёжных сборных команд своей страны. Выступал на чемпионате мира среди юношеских команд (U-17) в 2013 году, молодежном чемпионате Африки (U-20) в 2015 году. В главной команде страны дебютировал в октябре 2015 года и сыграл за национальную сборную Кот-д'Ивуара 7 матчей, передает официальный сайт "Немана".







