+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Владимир Шантарович: 6-е место Худенко и Литвинчук? То ли "распальцованность", то ли девочки не поняли, куда попали

Главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ Владимир Шантарович прокомментировал выступление подопечных в Токио.


Гребцы взяли одну медаль: Ольга Худенко, Марина Литвинчук, Маргарита Махнева и Надежда Попок стали вторыми в байдарке-четверке, пишет Прессбол.

Владимир Владимирович, какие эмоции после Олимпиады?

Осталось ощущение недосказанности, недоделанности. Ехали за двумя медалями — это была программа-минимум. И мы реально могли их взять: рассчитывали в первую очередь на женское звено, на них делали ставку. Однако не все получилось. Мы — лучшая команда мира в 2019 году и должны более достойно выступать. Могли удивить мужчины в байдарке-четверке, у которых было задание подстраховать девочек и заехать в 3-5-е место. С этим они в целом справились.

Многие ждали медали от Ольги Худенко и Марины Литвинчук в двойке, но они заняли только 6-е место. Что произошло?

Я не буду вдаваться в тонкости. То ли это "распальцованность", то ли девочки не поняли вообще, куда попали: на Олимпиаду, чемпионат мира или чемпионат Беларуси. Я пока не вникал в подробности, в новом сезоне разберемся. Одно скажу: в тот день не было мобилизации, которая должна присутствовать на Олимпийских играх. Возможно, харизмы не хватило. В любом случае это не тот результат, которого все ждали. Девочки — участницы трех Олимпиад и должны были выступить лучше, — цитирует Шантаровича БЕЛТА.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]