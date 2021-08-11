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За расизм английских фанатов могут пожизненно лишить права посещать стадионы АПЛ

Руководство английской Премьер-лиги внедрило новые правила, которые должны помочь в борьбе с дискриминацией и расизмом. Изменения поддержали все клубы АПЛ.

АПЛ. Фото: Getty Images

Любой болельщик, который допустит дискриминацию по отношению к сотрудникам клуба, официальным лицам, стюардам, другим зрителям или игрокам, получит пожизненный запрет на посещение матчей.

При этом нарушители не смогут посещать матчи не только команды, пишет Спортарена, на игре которой было совершено противоправное действие, но и в рамках всей АПЛ. В поиске виновных клубам будет помогать полиция.

Ранее в этом году АПЛ объявила план мероприятий под названием «Нет места расизму», в котором говорится об обязательствах по улучшению доступа к возможностям и карьерному росту для черных, азиатских и других этнических меньшинств в футболе, а также противодействию расовым предрассудкам.

Новый сезон АПЛ стартует 13 августа матчем "Брентфорд" — "Арсенал". Действующий чемпион Англии — "Манчестер Сити".
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