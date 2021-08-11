







— Сергей, в матче с «Брестом» отличилась вся ваша тройка нападения. Сыгрались ли вы с Дмитрием Пестуновым и Александром Жидких, или с братом более комфортно играть?





— Рано об этом говорить. Только одну игру сыграли вместе и даже не тренировались в таком сочетании. Брат однозначно усилил бы нас, если играл.





— Считаете ли вы что уже набрали оптимальную форму?





— Нет, не в оптимальной, конечно, я еще форме, но от игры к игре становится лучше!





— Каково вообще спустя столько лет вернуться в родной чемпионат?





— Ну мы в принципе не вернулись еще окончательно, сыграем Кубок Салея, а дальше будет видно.





— Уже в субботу команде предстоит матч с минским "Динамо". Для вас он будет особенно принципиальным?





— Нет, не будет, обычная игра, и я надеюсь мы выиграем ее, и будем в финале!





— Закончи фразу: Будущее в хоккее кажется мне…

— Успешным! — цитирует игрока пресс-служба клуба.







