Сергей Костицын: мы с братом еще не вернулись в чемпионат Беларуси окончательно, дальше будет видно
Нападающий "Шахтера" Сергей Костицын после победы над "Брестом" (4:1) в Кубке Салея признался, что еще не окончательно вернулся в белорусский чемпионат.
— Сергей, в матче с «Брестом» отличилась вся ваша тройка нападения. Сыгрались ли вы с Дмитрием Пестуновым и Александром Жидких, или с братом более комфортно играть?
— Рано об этом говорить. Только одну игру сыграли вместе и даже не тренировались в таком сочетании. Брат однозначно усилил бы нас, если играл.
— Считаете ли вы что уже набрали оптимальную форму?
— Нет, не в оптимальной, конечно, я еще форме, но от игры к игре становится лучше!
— Каково вообще спустя столько лет вернуться в родной чемпионат?
— Ну мы в принципе не вернулись еще окончательно, сыграем Кубок Салея, а дальше будет видно.
— Уже в субботу команде предстоит матч с минским "Динамо". Для вас он будет особенно принципиальным?
— Нет, не будет, обычная игра, и я надеюсь мы выиграем ее, и будем в финале!
— Закончи фразу: Будущее в хоккее кажется мне…
— Успешным! — цитирует игрока пресс-служба клуба.
Источник: Прессбол
15:44 11/08/2021
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