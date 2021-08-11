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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Выступивший против насилия бывший главный тренер уехал из страны

Александр Руммо пополнил список специалистов, вынужденных покинуть Беларусь.

Хоккейный тренер Александр Руммо уехал с семьей из Беларуси, сообщает Еврорадио.

Главный тренер юношеской сборной страны (U17) в сентябре подписал петицию против насилия и за честные выборы, после чего покинул свою должность.

Есть информация, что сейчас он находится в Польше.



Напомним, после выборов более двух тысяч спортсменов открыто выступили против насилия. Многим из-за репрессий пришлось покинуть страну. Среди них Александра Герасименя, Степан Попов, Елена Левченко, Екатерина Снытина и другие.

Во время Олимпийский игр в Токио белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская также решила не возвращаться в Беларусь из-за угроз спортивных чиновников.
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