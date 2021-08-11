Хоккейный тренер Александр Руммо уехал с семьей из Беларуси, сообщает Еврорадио.





Главный тренер юношеской сборной страны (U17) в сентябре подписал петицию против насилия и за честные выборы, после чего покинул свою должность.





Есть информация, что сейчас он находится в Польше.













Напомним, после выборов более двух тысяч спортсменов открыто выступили против насилия. Многим из-за репрессий пришлось покинуть страну. Среди них Александра Герасименя, Степан Попов, Елена Левченко, Екатерина Снытина и другие.





Во время Олимпийский игр в Токио белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская также решила не возвращаться в Беларусь из-за угроз спортивных чиновников.