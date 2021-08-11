Выступивший против насилия бывший главный тренер уехал из страны
Александр Руммо пополнил список специалистов, вынужденных покинуть Беларусь.
Хоккейный тренер Александр Руммо уехал с семьей из Беларуси, сообщает Еврорадио.
Главный тренер юношеской сборной страны (U17) в сентябре подписал петицию против насилия и за честные выборы, после чего покинул свою должность.
Есть информация, что сейчас он находится в Польше.
Напомним, после выборов более двух тысяч спортсменов открыто выступили против насилия. Многим из-за репрессий пришлось покинуть страну. Среди них Александра Герасименя, Степан Попов, Елена Левченко, Екатерина Снытина и другие.
Во время Олимпийский игр в Токио белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская также решила не возвращаться в Беларусь из-за угроз спортивных чиновников.
12:13 11/08/2021
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