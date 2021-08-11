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Алексея Кудина приговорили к 2 с половиной годам колонии

Многократного чемпиона мира кикбаксера Алексея Кудина осудили на 2 с половиной года колонии общего режима

Алексея Кудина приговорили к 2 с половиной годам колонии
Приговор сегодня в суде Молодечненского района объявила судья Ольга Дубовик, пишет "Рэгіянальная газета". 

Это на год меньше, чем просил прокурор. 

Алексея обвинили по ч. 2 ст. В ст. 363 УК (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок, сопряженное с применением насилия или с угрозой его применения).

Алексей - многодетный отец, у него пятеро детей, котоые остались без отца и комрильца.
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