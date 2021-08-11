Алексея Кудина приговорили к 2 с половиной годам колонии
Многократного чемпиона мира кикбаксера Алексея Кудина осудили на 2 с половиной года колонии общего режима
Приговор сегодня в суде Молодечненского района объявила судья Ольга Дубовик, пишет "Рэгіянальная газета".
Это на год меньше, чем просил прокурор.
Алексея обвинили по ч. 2 ст. В ст. 363 УК (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок, сопряженное с применением насилия или с угрозой его применения).
Алексей - многодетный отец, у него пятеро детей, котоые остались без отца и комрильца.
10:06 11/08/2021
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