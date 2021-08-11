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"Нищенское положение Тимановской" - официальный союз журналистов потребовал от Польши помочь спортсменке деньгами

Но, кажется, опоздал

"Нищенское положение Тимановской" - официальный союз журналистов потребовал от Польши помочь спортсменке деньгами
В телеграм-канале «Белорусский союз журналистов» написали, что «польский режим продолжает издеваться над белорусской спортсменкой» Кристиной Тимановской.

«Неоказание квалифицированной медицинской, психологической и финансовой помощи привело к тому, что легкоатлетка Кристина Тимановская продает на аукционе свою медаль, — сказано в сообщении. — Из-за нищенского положения Тимановская выставила на торги серебряную награду Европейских игр 2019 года».

Там отметили, что «начальная стоимость лота составила $5000. Но. Этого хватит только на два месяца скромной жизни семьи Кристины в Варшаве».

«Требуем от Польши немедленно оказать Тимановской необходимую медицинскую, психологическую и финансовую помощь в соответствии со стандартами «гуманитарной визы» и обязательствами в области прав человека», — заявили представители Национального фонда спортивной солидарности, как пишет телеграм-канал БСЖ.

Также в телеграм-канале «Белорусский союз журналистов» заявили, что НФСС добавили: «Факты неоказания медицинской помощи со стороны Польши нами собираются и будут переданы в УВКБ ООН, ПАСЕ и Европейский суд по правам человека. Мы требуем остановить насилие над личностью Тимановской и добьёмся этого».

Заметим, что Телеграф не нашел никакой информации про упомянутый Национальный фонд спортивной солидарности.

Кстати, уже стало известно, что Кристина Тимановская присоединилась к спортивной группе крупнейшего польского энергетического концерна Orlen. Это сотрудничество позволит белорусской атлетке продолжать тренировки и карьеру.

Зачем Тимановская выставила свою серебряную медаль на аукцион


«По просьбе спортсменки медаль выставляется на аукцион в поддержку свободных спортсменов Беларуси, пострадавших от действий режима Лукашенко, — заявили в Белорусском фонде спортивной солидарности. — Все средства будут перечислены в БФСС».

Тимановская рассказала, что это одна из самых ценных медалей в ее карьере, которую она завоевала в командной эстафете на II Европейских играх в Минске в 2019 году.

Начальная стоимость лота составила пять тысяч долларов. Но уже вечером 9 августа ставка поднялась до 20 тысяч 100 долларов. 
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