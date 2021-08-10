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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

НОК Беларуси посчитал санкции США в отношении себя необоснованными

Национальный олимпийский комитет считает введение санкций в отношении него со стороны США "абсолютно необоснованным".



Данное решение "вызывает только недоумение и сочувствие", - говорится в комментарии на сайте НОК.

Там полагают, пишет Смартпресс, что санкции в отношении некоммерческой организации "свидетельствуют об отсутствии даже элементарной попытки понять международную структуру управления спортом, попрании принципа "спорт вне политики", а также стремлении максимально ущемить и ограничить возможности наших граждан занятия спортом и развития спорта высших достижений в целом".

По мнению НОК, вызывает недоумение, что, "позиционируя себя гарантом и даже эталоном соблюдения верховенства закона, обеспечения и отстаивания всевозможных демократических прав, свобод и устремлений, США со своей стороны совершенно не утруждаются соблюдением тех самых прав и свобод".

"Презумпция невиновности, право на справедливое судебное разбирательство и иные базовые юридические принципы равноправия были отодвинуты на второй план в угоду политическим мотивам", - считают в НОК Беларуси.

"Печально, что американскими властями используются термины "предполагаемый", "вероятный", "потенциальный" при обосновании принятия юридически обязывающих решений", - добавили там.

В НОК также заявили, что были бы "весьма признательны за предъявление нашими американскими «партнерами» доказательств приведенных в обосновании к санкциям фактов коррупции внутри НОК Беларуси, отмывания денег и обхода санкций". "Ведь ими не принимается во внимание, что деятельность НОК Беларуси проходит скрупулезный внешний аудит со стороны Международного олимпийского комитета и не вызывает претензий", - добавили там.
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