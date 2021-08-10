



"Не знаю (о продолжении карьеры). Я пока в раздумьях. Был тяжелый сезон, не знаю, насколько еще хватит. Надо подумать", - передает слова Пракатень "РИА новости".





В сентябре спортсменке исполнится 29 лет. На Играх-2020 она завоевала серебряную медаль на дистанции 2000 метров.











