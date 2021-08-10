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Ходасевич о белорусском футболе: Нам, извините меня, …опа

Журналист Николай Ходасевич оценил состояние белорусского футбола.

Ходасевич о белорусском футболе: Нам, извините меня, …опа
«Мы уже находимся на такой стадии, что нам, извините меня, попа. Понимаете, попа!

То, что произошло в один день, когда страйк, когда 4 клуба вылетели! Хочется голос повышать, хочется орать, потому что не обратить внимание на это сейчас, если рассказывать о том, что у нас хороший уровень футбола, что случайность была с Бельгией. Чуть ли нам не повезло в Еврокубках, мол, какие там хорошие соперники «Виктория», «Копенгаген», какой случай произошел с «Динамо» Батуми, что там еще... Какие там у «Шахтера» отмазки?! Какие могут быть отмазки в «Шахтере»?!, пишет udf.name

Но на самом деле квинтэссенция этих неудач это то, что наш чемпионат настолько деградировал, настолько выглядит беспомощно, в том числе, в каком-то моральном плане, что все... Мы вернулись в тот самый конец 90-х. Я помню начало 2000-х, когда всем вылетали. Когда мы молились на проход хоть одной стадии. Если проходили в Кубке Интертото, то, наверное, радовались.

Как только признаешь, что проблемы очевидны, то тогда принимаются какие-то решения, чтобы выйти из этих проблем. А у нас всегда идет какое-то поддержание, что это все ок. Мы сами себя убеждаем, что мы красивые парни, а на самом деле носки в сандалиях и на дискотеку идем – и говорим, что мы прекрасны. Ну бред же», – сказал Ходасевич.
Источник: Николай Ходасевич
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