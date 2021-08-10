«Мы уже находимся на такой стадии, что нам, извините меня, попа. Понимаете, попа!





То, что произошло в один день, когда страйк, когда 4 клуба вылетели! Хочется голос повышать, хочется орать, потому что не обратить внимание на это сейчас, если рассказывать о том, что у нас хороший уровень футбола, что случайность была с Бельгией. Чуть ли нам не повезло в Еврокубках, мол, какие там хорошие соперники «Виктория», «Копенгаген», какой случай произошел с «Динамо» Батуми, что там еще... Какие там у «Шахтера» отмазки?! Какие могут быть отмазки в «Шахтере»?!, пишет udf.name





Но на самом деле квинтэссенция этих неудач это то, что наш чемпионат настолько деградировал, настолько выглядит беспомощно, в том числе, в каком-то моральном плане, что все... Мы вернулись в тот самый конец 90-х. Я помню начало 2000-х, когда всем вылетали. Когда мы молились на проход хоть одной стадии. Если проходили в Кубке Интертото, то, наверное, радовались.



