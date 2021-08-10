+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Вячеслав Григоров назначен исполняющим обязанности главного тренера "Руха"

На этом посту специалист сменил Альшевского

Вячеслав Григоров назначен исполняющим обязанности главного тренера Руха
Вячеслав Григоров. Фото: "Рух"

Белорусский специалист Вячеслав Григоров назначен исполняющим обязанности главного тренера "Руха". Об этом сообщает Спортарена со ссылкой на пресс-службу брестского клуба.

На этом посту наставник сменил Кирилла Альшевского, который вчера официально покинул "Рух".

В январе текущего года Григоров пополнил штаб Альшевского и работал с командой в должности старшего тренера. Сегодня специалист провел первую тренировку в новой роли.

На днях "Рух" вылетел из Кубка Беларуси на стадии 1/8 финала, уступив брестскому Динамо.

В таблице высшей лиги "Рух" занимает третье место, имея в активе 36 очков.
Источник: Влад Воронин
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]