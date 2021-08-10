Вячеслав Григоров назначен исполняющим обязанности главного тренера Руха

Вячеслав Григоров. Фото: "Рух"





Белорусский специалист Вячеслав Григоров назначен исполняющим обязанности главного тренера "Руха". Об этом сообщает Спортарена со ссылкой на пресс-службу брестского клуба.





На этом посту наставник сменил Кирилла Альшевского, который вчера официально покинул "Рух".





В январе текущего года Григоров пополнил штаб Альшевского и работал с командой в должности старшего тренера. Сегодня специалист провел первую тренировку в новой роли.





На днях "Рух" вылетел из Кубка Беларуси на стадии 1/8 финала, уступив брестскому Динамо.





В таблице высшей лиги "Рух" занимает третье место, имея в активе 36 очков.