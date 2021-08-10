Вячеслав Григоров назначен исполняющим обязанности главного тренера "Руха"
На этом посту специалист сменил Альшевского
Вячеслав Григоров назначен исполняющим обязанности главного тренера Руха
Вячеслав Григоров. Фото: "Рух"
Белорусский специалист Вячеслав Григоров назначен исполняющим обязанности главного тренера "Руха". Об этом сообщает Спортарена со ссылкой на пресс-службу брестского клуба.
На этом посту наставник сменил Кирилла Альшевского, который вчера официально покинул "Рух".
В январе текущего года Григоров пополнил штаб Альшевского и работал с командой в должности старшего тренера. Сегодня специалист провел первую тренировку в новой роли.
На днях "Рух" вылетел из Кубка Беларуси на стадии 1/8 финала, уступив брестскому Динамо.
В таблице высшей лиги "Рух" занимает третье место, имея в активе 36 очков.
Источник: Влад Воронин
15:58 10/08/2021
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