Кристина Тимановская получит стипендию Польской легкоатлетической ассоциации

Кристина Тимановская, получившая в Польше политическое убежище, будет находиться в стране на попечении Польской легкоатлетической ассоциации, а также получит спортивную стипендию и индивидуальную поддержку со стороны меценатов польского спорта.