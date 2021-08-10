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Кристина Тимановская получит стипендию Польской легкоатлетической ассоциации

Кристина Тимановская, получившая в Польше политическое убежище, будет находиться в стране на попечении Польской легкоатлетической ассоциации, а также получит спортивную стипендию и индивидуальную поддержку со стороны меценатов польского спорта.


Соответствующие договоренности были достигнуты во время встречи Кристины Тимановской с министром культуры и спорта Польши Петром Глиньским. На встрече также присутствовали вице-президент Польской легкоатлетической ассоциации Томаш Маевский и представители польского национального фонда и нефтяного концерна PKN Orlen, сообщает НН со ссылкой на Радио Польша.

Раннее Кристина Тимановская выразила желание продолжать свою спортивную карьеру в Польше.
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