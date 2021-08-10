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СМИ: Месси может остаться в "Барселоне"

Испанский футбольный клуб «Барселона» сделал «последнее предложение» форварду Лионелю Месси. Об этом сообщает издание La Porteria в Twitter. Ранее уже состоялась прощальная пресс-конференция 34-летнего футболиста.


По информации источников La Porteria, переговоры с представителями Месси ведет исполнительный директор «Барселоны» Ферран Ревертер.

Ранее «Барселона» объяснила срыв переговоров с Месси о новом контракте существованием «экономических и структурных препятствий», оказавшихся непреодолимыми. 

Оплата контракта аргентинца довела бы расходы клуба на содержание игроков до 110% от его доходов. 

Зарплата Месси составляла около €75 млн в год. Он был готов сократить жалование вдвое, но даже этого оказалось недостаточно.

Известно о переговорах Месси с французским «Пари Сен-Жермен». Однако, по его словам, есть и другие варианты.
Источник: kommersant.ru
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