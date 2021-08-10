Медаль Кристины Тимановской, выставленная на продажу на eBay, поставила под угрозу работу всего аукциона - из-за огромного трафика на страницу лота от Кристины Тимановской сервис сделал лот недоступным из-за угрозы для своей площадки, Фонд спортивной солидарности пытается решить проблему.









Сейчас эту проблему пытаются решить.





Как уже сообщалось, легкоатлетка Кристина Тимановская накануне выставила на аукцион медаль , которую завоевала на ІІ Европейских играх 2019 года в Минске.





Стартовая цена — пять тысяч долларов. Но всего за полдня цены выросла в 4 раза.





Напомним, все вырученные от продажи награды средства будут перечислены Беларускому фонду спортивной солидарности.



