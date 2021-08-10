Медаль Кристины Тимановской обвалила eBay
Медаль Кристины Тимановской, выставленная на продажу на eBay, за полдня подорожала в 4 раза и поставила под угрозу работу всего аукциона.
Медаль Кристины Тимановской, выставленная на продажу на eBay, поставила под угрозу работу всего аукциона - из-за огромного трафика на страницу лота от Кристины Тимановской сервис сделал лот недоступным из-за угрозы для своей площадки, Фонд спортивной солидарности пытается решить проблему.
Сейчас эту проблему пытаются решить.
Как уже сообщалось, легкоатлетка Кристина Тимановская накануне выставила на аукцион медаль, которую завоевала на ІІ Европейских играх 2019 года в Минске.
Стартовая цена — пять тысяч долларов. Но всего за полдня цены выросла в 4 раза.
Напомним, все вырученные от продажи награды средства будут перечислены Беларускому фонду спортивной солидарности.
11:45 10/08/2021
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