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Магомедхабиб Кадимагомедов о Беларуси: мне здесь комфортно, живу в Гродно. А мама, папа, другие родственники в России

Борец Магомедхабиб Кадимагомедов, принесший сборной Беларуси серебро Олимпиады в Токио рассказал журналистам об отношении к нашей стране.


Для вас имеет значение, что медаль завоевали в форме сборной Беларуси?

Конечно. Я же выступаю за эту страну. Рад принести ей награду.

Уже чувствуете себя в Беларуси своим?

Мне здесь комфортно, постоянно живу в Гродно. А мама, папа, другие родственники остались в России. Жены и детей нет, пишет Прессбол.
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