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Власти Беларуси требовали депортировать футболиста Илью Шкурина из России

Белорусские власти требовали депортировать из России футболиста Илью Шкурина. Об этом рассказал украинский журналист Игорь Цыганык.

Илья Шкурин / fcdynamo.kiev.ua​

Шкурин был лучшим бомбардиром чемпионата 2019 года. В России он играл за ЦСКА. А после разгона мирных акций в Беларуси в 2020-м футболист заявил, что не будет играть за сборную, пока у власти остаётся Александр Лукашенко. За это у него забрали отсрочку от армии, передает Еврорадио.

"Заявление Шкурина о том, что он не поддерживает режим Лукашенко и никогда не будет выступать в составе сборной Беларуси, пока Лукашенко будет у власти, привело к бурной реакции у наших восточных соседей. 

Я вам даже хочу сказать, что даже белорусская власть требовала депортировать этого футболиста из России, чтобы разобраться с ним дома. Поэтому для Шкурина переезд в Киев — это выход из ситуации", — объяснил Цыганык, как Илья Шкурин оказался после ЦСКА в киевском "Динамо".
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