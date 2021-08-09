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Маргарита Махнева: народ за нас болеет. Мы чувствовали любую поддержку. Даже когда идет какой-то негатив, он закаляет

В субботу, 7 августа, серебряную награду Игр в Токио Беларуси принесла байдарка-четверка в составе Марины Литвинчук, Ольги Худенко, Маргариты Махневой и Надежды Попок.

Фото: noc.by

Девушки в разговоре с журналистами рассказали, какие эмоции принес успех, пишет Прессбол.

Уже успели получить поздравления?
Надежда Попок. Нет! Вы же нас не отпускаете…

Маргарита Махнева. Самое важное — письма от родных и близких. Понятно, что народ за нас тоже болеет. Мы чувствовали любую поддержку. Даже когда идет какой-то негатив, он нас только закаляет. Ни на секунду не сомневались в себе и не расслабились. Были сконцентрированы до последнего.

Что будете делать дальше?
М.М. Пожалуйста, дайте отдохнуть! Хочется приехать, закрыться дома на сутки, если не на трое, и никого не видеть. А потом с новыми силами пойти к родным и любимым людям.

Вы уже легенды…
М.М. Возможно, для кого-то да. А мы просто делаем свое дело...

Н.П. ...любимое дело.

М.М. Да, и получается, тьфу-тьфу, хорошо. Хотя всегда есть над чем работать. Будет день, будет и пища.
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