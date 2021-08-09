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Арина Соболенко сохранила за собой третье место в рейтинге WTA

Белоруска Арина Соболенко осталась на третьем месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).



После финиша токийской Олимпиады в активе третьей ракетки планеты 8645 очков. Виктория Азаренко находится на 15-й позиции (3766), Александра Саснович занимает 90-е место (890), у Ольги Говорцовой 126-я позиция. На этой неделе Арина Соболенко выступит на турнире категории WTA-1000 в канадском Монреале с призовым фондом $2,5 млн, сообщает zarya.by со ссылкой на БЕЛТА.

Топ-10 рейтинга WTA:


1. Эшли Барти (Австралия) — 9635 очков;

 

2. Наоми Осака (Япония) — 7146;

 

3. Арина Соболенко (Беларусь) — 6845;

 

4. София Кенин (США) — 5345;

 

5. Элина Свитолина (Украина) — 5125;

 

6. Каролина Плишкова (Чехия) — 4850;

 

7. Ига Свентек (Польша) — 4550;

 

8. Бьянка Андрееску (Канада) — 4431;

 

9. Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4165;

 

10. Барбора Крейчикова (Чехия) — 4113.

 

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Илья Ивашко находится на 65-й строке (1038 очков), у Егора Герасимова 78-е место (926).

Первая десятка рейтинга АТР:


1. Новак Джокович (Сербия) — 12 113 очков;

 

2. Даниил Медведев (Россия) — 10 220;

 

3. Рафаэль Надаль (Испания) — 8270;

 

4. Стефанос Циципас (Греция) — 8000;

 

5. Александр Зверев (Германия) — 7340;

 

6. Доминик Тим (Австрия) — 7095;

 

7. Андрей Рублев (Россия) — 6005;

 

8. Маттео Берреттини (Италия) — 5488;

 

9. Роджер Федерер (Швейцария) — 4215;

 

10. Денис Шаповалов (Канада) — 3625.
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