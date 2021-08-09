Александр Кулаков: «Я еще не завершил карьеру, а вдруг кто-нибудь получит травму и нужно будет выйти на лед?»
Нападающий пополнил тренерский штаб "Юности".
Александр Кулаков, hockey.by
Бывший форвард сборной Беларуси Александр Кулаков, пишет Спортарена, который сегодня пополнил тренерский штаб Юности, рассказал, как возникло предложение и почему принял его.
– Как вам теперь работается с отчеством?
– Пока непривычно. Со многими играл. А теперь «на вы» – Викторович :).
– Как прошла первая официальная тренировка?
– Вроде ничего, весело, быстро. Прошло нормально.
– Как получилось, что теперь вы в тренерском штабе Юности?
– В прошлый вторник Евгений Есаулов позвонил со словами: «Давай встретимся, поговорим». Встретились здесь, на Чижовка-Арене, он сказал, что если есть желание, то могу присоединиться к команде помощником. Ответил, что нужно несколько дней подумать, посоветоваться с семьей. И вот я здесь.
– Как далось решение о завершении игровой карьеры?
– Ну, я еще не завершил карьеру, а вдруг кто-нибудь получит травму и нужно будет выйти на лед, помочь ребятам?
Если серьезно, то уже возраст. Играть до 50… Наверное, не доиграл бы. Плюс есть мелкие травмы. Поэтому принял такое решение.
– Тяжело убивать в себе игрока: тренировать, а не начинать бегать вместе с командой?
– В некоторых моментах хочется помочь, пробежаться и бросить. Но понимаю, что этого делать не нужно, теперь я – тренер. Первая тренировка была 45 минут, пока настроен позитивно, дальше посмотрим, как будет.
– Вам предстоит работать с нападающими?
– Ну да, буду помогать главному тренеру больше с форвардами, — сказал Кулаков.
В составе Юности Кулаков провел 140 матчей, в которых набрал 79 (15+64) очков.
В КХЛ Александр выступал в минском Динамо и нижегородском Торпедо. Всего на его счету 120 (52+68) баллов в 412 поединках.
Источник: Влад Воронин
20:07 09/08/2021
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