Конечно, до белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, на глазах у всего мира предавшей Родину, им далеко. Однако эти люди также решили привлечь к себе внимание своеобразными выходками. Медаль таким способом не заработаешь, пишет gp.by, зато броские заголовки в таблоидах и минуты хайпа обеспечены.









10. ОТДАЛ СВОЕ ТЕЛО В ЖЕРТВУ





Американский пловец Майкл Эндрю прославился тем, что отказался надеть маску во время общения с журналистами. Хотя по существующим протоколам абсолютно все спортсмены обязаны это делать. Когда представителю США в микст-зоне несколько раз настоятельно порекомендовали все-таки надеть защиту, он заявил: «Мне сложно вдыхать после того, как я отдал свое тело в жертву в воде. Я чувствую, что мне необходимо дышать, а не защищать то, что выходит из моего рта». В ответ журналист USA Today назвал Эндрю в своем репортаже американским позором. Ранее пловец отказался вакцинироваться от коронавируса. В олимпийском заплыве на 200 метров комплексом он занял лишь пятое место.





9. ДОКАЖИ, ЧТО ТЫ НЕ ВЕРБЛЮД





Немецкий тренер по велоспорту Патрик Мостер изгнан из Токио. Во время групповой гонки он очень эмоционально подбадривал своих спортсменов и в какой-то момент прокричал им: «Достаньте уже этих погонщиков верблюдов! Вперед!» При этом наставник имел в виду соперников из Алжира и Эритреи. Неосторожная фраза попала в эфир телетрансляции, и разразился грандиозный скандал. Эксперты наперебой стали обвинять Мостера в расизме и требовать исключить его из тренерского штаба сборной Германии. Немец публично извинился, объяснив, что некрасиво выразился в пылу эмоций. Однако от ссылки это его не спасло. Организаторы потребовали отправить тренера на родину.





8. ДУРИЛКИ КАРТОННЫЕ





Чтобы сломать одну картонную кровать, понадобилось девять израильских бейсболистов. Скриншот из TIKTOK бейсболистов Кровати в олимпийской деревне по-прежнему не дают покоя отдельным спортсменам. Сначала в прочности картонной мебели убедился ирландский гимнаст Рис Маккленаган. Он от души попрыгал на кровати, и она не сломалась. Затем такой «тест-драйв» устраивали многие атлеты из других стран, но предмет интерьера оставался в целости и сохранности. И вот эксперимент поставила целая команда бейсболистов из Израиля. Они прыгали, постепенно добавляя по одному человеку. Кровать сломалась, только когда на ней оказались сразу девять спортсменов. Свое видео бейсболисты выложили в TikTok. К слову, официально картонные кровати выдерживают нагрузку до 200 килограммов.





7. АФРИКАНСКИЕ ПЛЯСКИ





Десять легкоатлетов из Нигерии отстранили от Игр-2020, потому что они не прошли минимум три обязательных внесоревновательных допинг-контроля перед Олимпиадой. Спортсмены были очень расстроены, но не комментировали произошедшее. Последней каплей, переполнившей чашу их терпения, стало заявление Федерации легкой атлетики Нигерии, что ничего страшного не произошло, ведь эти ребята всего лишь запасные или студенты. Тогда легкоатлеты вышли в олимпийской деревне на протест с плакатами: «Мы не запасные, а потенциальные призеры». И действительно, многие из них – рекордсмены Африки с результатами мирового уровня в активе.





6. НЕЗДОРОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ К УХУ





Марокканский боксер Баала попытался откусить сопернику из Новой Зеландии ухо. Фото из инстаграма Дэвида Ньика Бой 1/8 финала олимпийского турнира в весовой категории до 91 килограмма напомнил поединок 1997 года между Майком Тайсоном и Эвандером Холифилдом. 22-летний марокканский боксер Юнес Баала проигрывал по ходу раундов и не нашел ничего лучше, как попробовать укусить оппонента за ухо. Новозеландцу Дэвиду Ньика удалось увернуться от сомнительного приема и без труда довести поединок до победы. Однако скандал, конечно, разразился нешуточный. Поведение Баала уж точно нельзя назвать спортивным. За это его дисквалифицировали и подвергли хейту в соцсетях. А вот Ньика отнесся к ситуации с юмором: «У Юнеса во рту была капа, так что он не смог бы наесться».





5. ЛЫСАЯ ГОЛОВА НЕ ПОМОГЛА





Чтобы уложиться в норматив по весу в категории до 48 килограммов, корейская дзюдоистка Кан Ю Чжон постриглась под ноль. Спортсменка не ела и не пила весь день перед выступлением, однако весы предательски показали 850 лишних граммов при допустимом перевесе в 500. В надежде скинуть еще 350 граммов Кан пошла на пробежку, но ушло только 100. Кореянка снова отправилась бегать, однако истощенный организм не выдержал нагрузки, и дзюдоистка упала в обморок. В итоге Кан Ю Чжон приняла решение побриться налысо. Это спасло положение – она стала весить ровно 48,5 килограмма. Правда, такие приключения сказались на результате – кореянка проиграла уже в первой схватке.





4. ГЕРОИЧЕСКАЯ ТРУСОСТЬ





Алжирец Фетхи Нурин снялся с турнира по дзюдо в весовой категории до 73 килограммов, потому что ему в соперники мог достаться спортсмен из Израиля. «Не хочу пачкать руки. Это окончательное решение», – высказался Нурин. В Алжире дзюдоиста собираются принимать чуть ли не как национального героя. Хотя на самом деле, его поступок не только вызывающий, но и, возможно, трусливый. Израильтянин Тохар Бутбуль – вице-чемпион Европы, и объективно у Нурина было мало шансов ему противостоять. В следующем раунде выходить на татами для боя с Бутбулем отказался и суданец Мохамед Абдарасул. Причины названы такие: межнациональная и межрелигиозная рознь. Однако МОК молчит.





3. ВСТРЯСКА ИЛИ ПОБОИ ПО-НЕМЕЦКИ





Дзюдо на этой Олимпиаде бьет рекорды по скандалам. На сей раз в фокусе оказалась сборная Германии. Мир увидел кадры, как тренер Клаудиу Пуса буквально бьет свою подопечную Мартыну Трайдос перед выступлением в 1/16 финала. Наставник сначала несколько раз быстро ударил дзюдоистку по щекам, а затем жестко схватил ее и стал трясти. Силовое «внушение» не помогло Трайдос. Она проиграла сопернице из Венгрии, а поведение тренера прокомментировала так: «Я сама прошу Клаудиу сделать все это для того, чтобы меня взбодрить. А поскольку сейчас проиграла, то получается, что он проделал это недостаточно хорошо». Интересно: это стокгольмский синдром или суровые немецкие нравы?





2. НИДЕРЛАНДЦАМ ПЕРЕКРЫЛИ КИСЛОРОД





Некоторое время назад у шести спортсменов из Страны тюльпанов обнаружили COVID-19. Их изолировали в одной из японских гостиниц. Однако условия там оказались невыносимыми. Причем настолько, что атлеты устроили бурю негодования в соцсетях. Оказалось, что в целях противодействия распространению инфекции в предоставленных им номерах не открываются окна. То есть заболевших не только заперли в комнатах, но и полностью лишили свежего воздуха на две недели. Скейтбордистка Канди Якобс справедливо написала, что это бесчеловечно и унизительно. На что организаторы «великодушно» разрешили атлетам стоять у открытого окна по 15 минут в день.





1. ФОРМЕННОЕ БЕЗОБРАЗИЕ





Боксана Брианда Крус сфотографировала в мусорных баках олимпийской деревни форму, инвентарь и парадные костюмы своих соотечественниц. Выяснилось, что всё это выбросили софтболистки. Девушки объяснили поступок тем, что расстроились после проигрыша канадкам в матче за бронзу. За игроков вступился глава федерации софтбола Мексики, уточнив, что им просто не хватило места для размещения багажа: «Упаковать 33 биты, снаряжение, три комплекта формы и тренировочную одежду нам гораздо сложнее, чем, скажем, пловцам». Странная отмазка не устроила Олимпийский комитет Мексики – софтболисткам грозят дисциплинарные санкции. И правильно: символы страны нужно уважать.



