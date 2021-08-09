+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Александр Кулаков завершил игровую карьеру

Александр Кулаков завершил игровую карьеру и вошел в тренерский штаб "Юности". Об этом сообщает пресс-служба клуба. Специалист будет отвечать за работу с форвардами.



Кулаков начал карьеру хоккеиста в школе "Юности", дебютировав за основную команду в сезоне-2000/01. Суммарно в составе "красно-синих" провел 140 матчей, в которых набрал 79 (15+64) очков. Нападающий четыре раза становился чемпионом Беларуси, два из них вместе с "Юностью".

На протяжении десяти лет Кулаков играл в КХЛ за минское "Динамо" и нижегородское "Торпедо". Всего на его счету 120 (52+68) баллов в 412 играх.

В разные годы привлекался в национальную сборную. Сыграл на девяти чемпионатах мира, в двух олимпийских квалификациях, и на ОИ-2010.

Предыдущий сезон Кулаков провел в качестве игрока в польском "Подхале", пишет Прессбол.



Читать полностью: https://www.pressball.by/news/hockey/392154
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]