НОК Беларуси попал под санкции США
Об этом сообщило информационное агентство AFP со ссылкой на администрацию Белого дома.
Фото: noc.by
Что будут представлять собой санкции, пока не сообщается.
Известно только, что президент США Джо Байден в понедельник подпишет указ об ужесточении санкций в отношении Беларуси. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источник в Белом доме.
В Национальном Олимпийском комитете Беларуси пока ситуацию никак не комментируют.
Источник: Анна Карелина
16:40 09/08/2021
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