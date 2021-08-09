Кирилл Альшевский и Сергей Ковальчук. Фото - ФК Рух





То, что уже несколько недель казалось очевидным – свершилось и в реальности. На пресс-конференции после кубкового брестского дерби Кирилл Альшевский объявил о своей отставке, пишет СпортАрена. Это можно было бы назвать благородным шагом, но учитывая обстоятельства, он скорее вынужденный – своеобразный способ сохранить лицо.





Путь Кирилла Петровича в Рухе обрывается прямо в середине повествования. Это как в Евгении Онегине Пушкина: «Оставил, не допив до дна, бокала полного вина». Потому что конкретно в этом случае история обязана была получить продолжение. Ситуация с Альшевским даёт новый виток вопросу, кто же важнее – тренер или игроки. Выбрав одно, в обоих случаях будете неправы. Вспомним, какой бэкграунд был у Альшевского до Руха. В БАТЭ он приходил как один из самых талантливых тренеров страны. Дубль Борисова был на вершине, при этом играли молодые ребята в современный футбол, заточенный в первую очередь на работу с мячом. Кириллу Петровичу досталась вторая команда того сезона – с уязвлённым самолюбием, но с классным составом и желанием взять реванш. Руководство клуба предпочло его Алексею Баге – это решение до сих пор выглядит загадочно. Но амбиции клуба в тот момент диктовали другие условия. И Альшевский получил свой первый шанс.





Кирилл Альшевский. Фото: fcbate.by





Его единственный сезон в БАТЭ, напомнил нынешний под руководством Жуковского. Также победа в Кубке, также вылет после первого матча квалификации еврокубка. Только в отличии от сегодняшнего тренера Борисова, у Альшевского ещё было первое место в лиге с небольшим отрывом. Однако, почти к 40 годам, Кирилл Петрович не в ладах с эмоциями. Они часто перекрывают рациональные решения, к которым должен был бы приходить тренер. По всей видимости, мощи характера в руководстве выдержать не смогли и указали на дверь.





После трёхмесячного перерыва Альшевский оказался в Рухе. Александр Зайцев доверил ему построение совершенно нового белорусского топа – с почти чемпионским составом брестского Динамо времён Лички. В Брест Кирилл Петрович залетел открыв дверь ногой. В Рухе он собирался реализовать все самые смелые идеи – ведь вот оно — молодой состав, укреплённый топами, по нашим меркам. И главное – никакие сенаторы под ухом не жужжат.





Сезон Рух начинал скомкано. Три ничьи на старте сразу разуверили многих в том, что это команда претендент на чемпионский титул. Хотя к «любовнице» Зайцева, перетекли почти все самые ценные и не очень, кадры брестского Динамо. Быстро стало понятно, что тыква вообще-то, даже не собиралась превращаться в карету. В составе оказались: недееспособный Бакай, который после крестов ничего не показал, Савицкий, действующий по принципу «а мне и так норм», да Лаптев, играющий сносно, но в Рухе задержался лишь потому, что переход за границу сорвался.





В такой ситуации Альшевскому ничего не оставалось, кроме как бросить придумывать какой-то там современный футбол, и он начал играть по правилам лиги – забросить вперёд, там поборются, скинут, а если нет, то по нулям скатаем. Так и получилось. От великого реформатора и проповедника не осталось ничего. Обстоятельства опять подавили его индивидуальность. Это может стать проблемой на следующей серьёзной работе.





Ближе к лету результаты у Руха пошли. Брестчане начали играть по проще, упор на стандарты и быструю доставку мяча в атаку. Благо, тут и состав позволял. После 18 туров команда была в тройке и никаких футбольных предпосылок для увольнения не было. К концу пребывания Кирилла Петровича у Бреста было девять матчей подряд без поражений в чемпионате. Но с ним решили расстаться еще до Кубкового дерби.





Результат противостояния с брестским Динамо оказался вторичен. Он ничего не поменял бы – это и так известно. Как оказалось, когда надо спасти партию надо пожертвовать ферзём. Альшевский со своими идеями, возрастом и напором не должен затеряться. У него есть ещё шанс попробовать себя заграницей. Да и с учётом того, что в топ-4 до конца лета остался только Жуковский, собрать фулл-хаус может получиться ещё на Родине. Кирилл Петрович ещё не закончился, в Рухе он сумел показать, что будет, когда даёшь ему работать. Только вот следующего шанса ему теперь придётся подождать (возможно более трех месяцев).



