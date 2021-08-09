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Лукашенко о Тимановской: Ею управляли

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская принимала решения на олимпиаде в Токио не самостоятельно, уверен Александр Лукашенко.

"Она бы сама этого не сделала, если бы ею не управляли", - заявил Лукашенко на встрече с провластными журналистами и так называемыми представителями общественности в понедельник.

Заметим, что на пресс-конференции в Варшаве на минувшей неделе Кристина Тимановская сама сообщила, что не возвращаться в Беларусь ей настойчиво советовала бабушка.

Тимановская ранее раскритиковала белорусских чиновников за то, что ее без каких бы то ни было обсуждений решили включить в состав женской эстафеты 4 по 400 метров на легкоатлетическом турнире Олимпиады, зотя она была заявлена в другие соревнования.

В ответ НОК Беларуси отозвал заявку на участие спортсменки в Играх. 

Белорусский фонд спортивной солидарности сообщил в минувшее воскресенье, что Тимановскую насильно вывозят из Токио. Затем глава ассоциации европейских олимпийских комитетов Спирос Капралос потребовал от Международного олимпийского комитета немедленного вмешательства.

Представители белорусской делегации доставили Тимановскую в аэропорт Токио для отправки на родину, однако там она обратилась за защитой к японской полиции. Тимановская провела ночь в отеле аэропорта под полицейской охраной. Затем ее привезли в посольство Польши в Японии. Варшава предоставила белорусской спортсменке гуманитарную визу.

Позднее Международный олимпийский комитет заявил, что лишил аккредитации двух тренеров белорусской сборной Артура Шумака и Юрия Моисевича на Олимпиаде в Токио в связи со скандалом вокруг Тимановской.
Источник: interfax.by
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