Общий медальный зачет выиграли американцы, на счету которых 113 медалей.





Стоит отметить, что на этой Олимпиаде было установлено 154 новых рекорда. В частности 103 новых олимпийских рекорда, 24 лучших результатом на Олимпиадах в гребле и 6 лучших мировых результата в гребле (в гребле не фиксируются мировые и олимпийские рекорды, а лишь обозначаются лучшие результаты).





Также было установлено 21 новый мировой рекорд. 4 мировых рекорда было установлено в плавании, 3 в велоспорте, 3 в стрельбе, 1 в скалолазании, 6 в плавании и 4 в тяжелой атлетике.











