Белорусские "художницы" в групповом многоборье были лишь пятыми
На Олимпиаде в Токио закончились соревнования по художественной гимнастике.
Последними на ковре «Ариакэ Гимнастикс Центра» проходила борьба за медали в групповом многоборье.
Итог:
Болгария — 92.100;
Россия — 90.700;
Италия — 87.700;
Китай — 84.550;
Беларусь (Анна Гайдукевич, Анастасия Молоканова, Анастасия Рыбакова, Арина Цицилина и Карина Ермоленко) — 84.050;
Израиль — 83.850;
Украина — 77.600;
Япония — 72.500.
Таким образом у Беларуси всего семь медалей (золото и по три серебра и бронзы) - худший итог на все время существования независимого государства
Источник: naviny.online
10:26 08/08/2021
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