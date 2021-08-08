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Белорусские "художницы" в групповом многоборье были лишь пятыми

На Олимпиаде в Токио закончились соревнования по художественной гимнастике.

Последними на ковре «Ариакэ Гимнастикс Центра» проходила борьба за медали в групповом многоборье.

Итог:

Болгария — 92.100;
Россия — 90.700;
Италия — 87.700;
Китай — 84.550;
Беларусь (Анна Гайдукевич, Анастасия Молоканова, Анастасия Рыбакова, Арина Цицилина и Карина Ермоленко) — 84.050;
Израиль — 83.850;
Украина — 77.600;
Япония — 72.500.


Таким образом у Беларуси всего семь медалей (золото и по три серебра и бронзы) - худший итог на все время существования независимого государства
Источник: naviny.online
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