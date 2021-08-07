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ПСЖ может использовать Эйфелеву башню для презентации Лионеля Месси

"Пари Сен-Жермен" может задействовать Эйфелеву башню для презентации нападающего Лионеля Месси, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на El Chiringuito.



По информации источника, французский клуб арендовал сооружение на 10 августа. Напомним, пишет ru.oxu.az, в 2017 году ПСЖ использовал башню для объявления о трансфере бразильского форварда Неймара. Ранее сообщалось, что парижане предложили аргентинцу контракт до 2024 года с заработной платой 50 млн евро за сезон.

Напомним, 5 августа "Барселона" объявила, что не будет продлевать контрактное соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

Месси выступал за основной состав "Барселоны" с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истек в конце июня. В минувшем сезоне нападающий провел 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три - с пенальти) и отдал девять результативных передач.
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