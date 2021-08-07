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Беларусь вышла в финал групповых упражнений по художественной гимнастике на Олимпиаде

Белорусские гимнастки вышли в финал группового многоборья по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.


Команду представляли Анастасия Молоканова, Анна Гайдукевич, Арина Цицилина, Анастасия Рыбакова и Карина Ермоленко, пишет newsbel.by. Сборная получила 79,650 балла и вышла в финал с 8 позиции. 

Первое место в квалификации заняла сборная Болгарии (91,800 баллов), второе место заняла команда из России (89,050), третье — итальянки (87,150). 

Олимпийские чемпионки и призеры в групповом многоборье будут определены уже завтра, 8 августа. 

Сегодня, 7 августа, состоится финал в личном многоборье. В нем за награды поспорят белоруски Анастасия Салос и Алина Горносько.
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