



Бывший нападающий "Барселоны" Лионель Месси продолжит карьеру в "ПСЖ". Соглашение с парижанами будет рассчитано до 2023 года с возможностью продления на сезон.





Зарплата аргентинца составит до 50 миллионов евро в год.





Ранее руководство Барселоны объявило, пишет Спортарена, что не сможет заключить новое соглашение с Месси и отпускает футболиста на правах свободного агента.





В 47 матчах прошлого сезона Лео забил 38 голов и отдал 14 результативных передач.





Сегодня парижане сразятся с Труа в первом туре Лиги 1. Начало матча — 22:00 по белорусскому времени.