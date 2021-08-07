+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Лионель Месси заключит контракт с "ПСЖ" на два сезона — СМИ

С опцией продления на год.


Бывший нападающий "Барселоны" Лионель Месси продолжит карьеру в "ПСЖ". Соглашение с парижанами будет рассчитано до 2023 года с возможностью продления на сезон.

Зарплата аргентинца составит до 50 миллионов евро в год.

Ранее руководство Барселоны объявило, пишет Спортарена, что не сможет заключить новое соглашение с Месси и отпускает футболиста на правах свободного агента.

В 47 матчах прошлого сезона Лео забил 38 голов и отдал 14 результативных передач.

Сегодня парижане сразятся с Труа в первом туре Лиги 1. Начало матча — 22:00 по белорусскому времени.
Источник:  Ирина Т
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]