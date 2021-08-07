+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Клуб плавания Александры Герасимени требуют закрыть

Молодежное общественное объединение «Клуб плавания Александры Герасимени» уже в ближайшее время может прекратить свою деятельность.

Фото: uhd.name
 
Это следует из иска Главного управления юстиции Мингорисполкома, который размещен на сайте Верховного суда Беларуси.

Известно, что городской суд Минска будет рассматривать дело № 93ГИП2124 10 августа в 10:30. Судьей назначена Рудницкая Е.Б.

Напомним, пишет Политринг, что в начале апреля Следственный комитет Беларуси открыл уголовное дело в отношении руководителей фонда Александры Герасимени.

По версии СК, они «распространяли заведомо ложные сведения о ходе и результатах избирательной компании, о событиях в социальной, экономической, политической и культурной сферах жизни общества», призывали иностранные организации и государства к действиям, вредящим нацбезопасности Беларуси.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]