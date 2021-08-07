Алексей Кульбаков / Из архива Reuters​





Кульбаков будет четвертым арбитром. Главным будет россиянин Сергей Карасев, его помощниками — Игорь Демешко и Максим Гаврилин, сообщает Еврорадио со ссылкой на uefa.com.





"Челси "выиграл Лигу чемпионов, а "Вильярреал" — Лигу Европы.





Кульбакову 41 год. Он уроженец Гомеля. Первый поединок в белорусском футбольном чемпионате судил в 2003-м. Алексей Кульбаков является единственным белорусским арбитром, который регулярно назначается на матчи групповых этапов еврокубков.