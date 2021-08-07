Белорусского арбитра назначили на матч за Суперкубок УЕФА
Белорусского арбитра Алексея Кульбакова назначили на матч за Суперкубок УЕФА между "Челси" и "Вильярреалом", который пройдет 11 августа в Белфасте.
Алексей Кульбаков / Из архива Reuters
Кульбаков будет четвертым арбитром. Главным будет россиянин Сергей Карасев, его помощниками — Игорь Демешко и Максим Гаврилин, сообщает Еврорадио со ссылкой на uefa.com.
"Челси "выиграл Лигу чемпионов, а "Вильярреал" — Лигу Европы.
Кульбакову 41 год. Он уроженец Гомеля. Первый поединок в белорусском футбольном чемпионате судил в 2003-м. Алексей Кульбаков является единственным белорусским арбитром, который регулярно назначается на матчи групповых этапов еврокубков.
08:13 07/08/2021
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