Не "Энергетик-БГУ": стало известно, где может продолжить карьеру Месси
Звездный нападающий Лионель Месси, который в настоящий момент пребывает в статусе свободного агента, планирует продолжить карьеру в одном из европейских чемпионатов. Об этом рапортует газета Marca.
Согласно информации источника, форвард не станет рассматривать предложения от клубов МЛС. В Европе подписать Месси могут французский «ПСЖ» и «Манчестер Сити».
Ранее стало известно, что «Барселона» не продлила контракт с Лионелем из-за финансовых ограничений в чемпионате Испании.
Аргентинец играл за каталонский коллектив с 2003 года: провел 778 матчей и забил 672 гола.
«В связи с последними событиями в мировом футболе наша команда, несмотря на возраст Лео, не откажется от его услуг!» – обратилась к Лионелю Месси пресс-служба «Энергетика-БГУ»
Источник: euro-football.ru
20:49 06/08/2021
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