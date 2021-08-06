



Как уточняет ведомство, задержанным от 18 до 20 лет. По версии следствия, в августе 2020 года они бросали камни, бутылки и стулья в милиционеров в парке «Четырех стихий» в Солигорске во время протестов.





«Все пользуются деструктивными Telegram-ресурсами и являются участниками праворадикальной околофутбольной фанатской группировки», — пишет МВД.